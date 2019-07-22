ماكياج راندا البحيري يغير شكلها تمامًا في أحدث طلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية راندا البحيري جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

راندا ظهرت في الصور بماكياج صارخ غير من شكلها تماما، فاختارت ظل لعيونها ثقيل، كما لجأـ للعدسات اللاصقة، ونوهت عن جلسة تصوير تخضع لها قريبا.

الفنانة المصرية تلقت عدد من التعليقات من قبل الجمهور الذي أشاد بطلتها، بينما البعض الآخر انتقد الصورة التي ظهرت بها، واعتبرها لا تناسبها.

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من ناحية أخرى، شاركت الفنانة المصرية راندا البحيري مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”،والذي حققت به نجاحًا كبيرًا.

المسلسل شارك في بطولته الفنان أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، محمد عادل، عمر الشناوي، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة.

راندا البحيري فنانة مصرية من مواليد عام 1983، بدأت مشوارها الفني في العمل كموديل إعلاني ثم بعد نجاحها اتجهت للعمل بالتمثيل، وكان أول عمل لها فيلم «جواز بقرار جمهوري»، مع الفنان هاني رمزي ورشحها للدور الفنان سليمان عيد.