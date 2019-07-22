إيمي سالم بملابس ملفتة على شاطئ البحر.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافرت الفنانة المصرية إيمي سالم إلى أحد الشواطئ لقاء أجازتها الصيفية.
إيمي شاركت جمهورها في صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس البحر.
الفنانة المصرية ارتدت بلوزة سوادء شفافة تحتها مايوه، بينما أسدلت شعرها بحرية، وكشفت عن تناسق قوامها.
إيمي تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي عبر عن إعجابه بطلتها، وتغزل في صورها على شاطئ البحر.
وكانت إيمي سالم أعلنت في شهر يونيو الماضي انفصالها للمرة الثالثة عن زوجها غسان المولى، وقالت، في حوارها لمجلة “لها”: “كل ما يمكنني قوله إنني انفصلت رسمياً عن غسان المولى، وهذه الحقيقة قد يجهلها الكثيرون، لأنني لا أحب التحدّث عن حياتي الخاصة».
يُذكر أن غسان تزوج من إيمي سالم عام 2008 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق منها بثلاثة أطفال وهم «يوسف والتوأم سالم وساري»، وقد سبق ووقعت خلافات بين الزوجين وصلت للمحكمة، حيث أخذت إيمي حكماً بالخلع من المولى، إلا أنها عادت له بعد أشهر قليلة.
ولكن دبت الخلافات بينهما للمرة الثانية، وفاجأ الثنائي الجميع بإعلان خبر طلاقهما في يناير 2017، ثم كانت عودتهما للمرة الثانية.
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