هاني مهنا يشتكي من ابنته الفنانة الشابة على الهواء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الموسيقار المصري هاني مهنا، عن سعادته بنجاح ابنته الفنانة الشابة، في الأعمال اليت عرضت لها والشهرة التي اكتشبتها في وقت قصير.

واشتكى، هاني مهنا، ابنته الفنانة هنادي مهنا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، قائلًا، إنه لم يلتق بابنته منذ شهر يناير الماضي بسبب انشغالها في تصوير أدوارها في مسلسلات رمضان، ومازحها على الهواء ليطلب تحديد موعد معها.

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يذكر أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مع ياسمين صبري، وفاء عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبدالناصر، مصطفى درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي”.

كما شاركت أيضًا في مسلسل “زلزال”، من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، منى عبدالغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي.

كما شاركت في مسلسل “بركة” مع عمرو سعد وهالة صدقي وكمال أبو رية ورياض الخولي، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.