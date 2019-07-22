أيتن عامر تهرب من منزلها لهذا السبب الغريب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية أيتن عامر جمهورها بمقطع فيديو طريف، كشفت خلاله أنها هربت من منزلها.

الفنانة المصرية قالت خلال الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، أنها هربت لتستطيع الاعتناء بنفسها بعيدا عن مسئولياتها كزوجة وأم.

أيتن قالت: “أنا عايزة أقولكم سر.. سر خطير.. أنا هربت.. هربت عشان أعمل شعري وضوافري.. وقولتلهم إني عندي مشوار مهم”.

وعلقت على الفيديو، قائلة: “محدش يقولهم أنا فين بقى اتفقنا.. يارب النت عندهم يضرب”، وهو ما أثار ضحكات جمهورها وأثنوا على طرافتها.

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وكانت أيتن عامر قد شاركت جمهورها مؤخرا بصورة لها وهي في الصف الثالث الثانوي، وبدت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بنفس ملامحها الحالية دون أي تغير يذكر.

أيتن علقت على الصورة بقولها: ” من يوم ما اتولدت و انا تقريبا شكلى متغيرش خالص الصورة دى و انا فى تالتة ثانوى”.

جمهور الفنانة المصرية أكدوا على كلامها، حيث لاحظوا عدم وجود أي تغيير في ملامح وجهها منذ ذلك الوقت وحتى الآن.