مشادة كلامية بين حلا شيحة ومتابعة بسبب أولادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، متابعيها بصورة حديثة لها مؤخرا، قالت إنها تذكرها بشخصية “ياسمين” التي قدمتها في فيلم “السلم والثعبان”.

إحدى متابعات حلا، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، هاجمتها وطالبتها بالاهتمام بأولادها بدلا من تذكر أعمالها الفنية السابقة.

المتابعة قالت: ” يا بنتي روحي لعيالك بلاش بكاء على الأطلال، الزمن هرب بيكي خلاص”، وهو ما استفز حلا وردت عليها بقولها: “عيالي معايا ودي حياتي مش حياة حضرتك، إنتِ خليكِ في حياتك”.

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وكانت حلا قد علقت على الصورة قائلة: “الصورة فكرتني بياسمين في السلم و الثعبان، من احب الأفلام ليا اللي ساب علامة في السينما قوية و مختلفة وجديدة وقتها و لحد دلوقتي مفيش زي الفيلم ده”.

وأضافت: “أنا سعيدة اني كنت من ابطال الفيلم و بطله الحقيقي طبعا طارق العريان و محمد حفظي و سامح سليم، نفسي ارجع اقدم في السينما حاجة جميلة زي السلم و الثعبان”.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت قد تعرضت لانتقادات مؤخرا بسبب إطلالتها في مهرجان «بياف» في دورته العاشرة ، خاصة أنها عائدة من رحلة طويلة من الاعتزال وارتداء النقاب استمرت لمدة 12 عامًا، وصدم جمهورها عندما شاهدوها بإطلالة وصفها البعض بالجريئة خاصة أنه أول مهرجان رسمي تشارك فيه بعد عودتها من الاعتزال.

وردت حلا شيحة، على تعليق البعض لها والذي جاء فيه: “ربنا ينور بصيرتك ويهديكي”، قائلة: “سبتلكم الهداية ليكم”.