الساحل يفجر طاقة حسين فهمي الشبابية مع العائلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يستمتع الفنان المصري حسين فهمي بأجازته الصيفية في الساحل الشمالي بصحبة الأصدقاء والعائلة.

حسين فهمي، والذي تجاوز السبعين عاما، بدا مثل شاب صغير، في سهرة حضرها شقيقه الفنان مصفى فهمي وزوجته المذيعة فاتن موسى.

فاتن شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل «أنستجرام»، في صور للفنان حسين فهمي ومصطفى فهمي، وحضرها أيضا رجل الأعمال منصور الجمال.

الشقيقان حسين ومصطفى لفتا نظر الجمهور من خلال طلاتهما العصرية واللوك الشبابي المتجدد، وحسدهما عدد من الفانز على لياقتهما.

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فاتن موسى بدت أيضا مذهلة في فستان فضي لامع أبرز جمالها الخلاب، وتغزل فيها الفانز.

حسين فهمي اعتاد كل عام في هذا التوقيت أن يسافر للساحل مع شقيقه من أجل قضاء شهور الصيف، والاستمتاع بالأجواء، كما يحب حسين السفر إلى الجونة.

نجم سينما السبعينات احتفل أيضا بزواج ابنته منة الثالث في الساحل الشمالي العام الماضي بحضور الفنانة ميرفت أمين وعدد من الأصدقاء.

الفنان المصري آخر أعماله الدرامية مسلسل «السر»، مع الفنان نضال الشافعي وفاء عامر وأشرف عبدالغفور وريم البارودي والفنانة مايا نصري.