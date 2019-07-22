نيللي كريم تروج لـ «الفيل الأزرق» بجلسة تصوير مع هند صبري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قبل عرض فيلم «الفيل الأزرق»، خضعت الفنانة المصرية نيللي كريم بطلة الفيلم لجلسة تصوير جمعتها ببطلته الثانية الفنانة هند صبري.

نيللي ظهرت في الصور بطلتين واختارت هند أيضا نفس الألوان التي ظهرت بها نيللي، وهي الأحمر والأصفر، بينما ظهر لوحة عليها «الفيل الأزرق» في الخلفية.

الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت لصالح مجلة عربية، وحازت على إعجاب الجمهور الذي يتشوق لمشاهدة الجزء الثاني من الفيلم.

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نيللي كريم شاركت في بطولة الجزء الأول من الفيلم الذي تم عرضه منذ سنوات، وانضمت هند للجزء الثاني، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.

الفيلم تقوم فكرته على التشويق والإثارة والغموض في الأحداث، كما أن الجزء الأول تعرض لبعض أنواع السحر التي يتعرض لها الإنسان.