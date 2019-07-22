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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انفصلت الفنانة المصرية هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زواج استمر 9 شهور فقط، وفي هدوء تام.
هنا شيحة أكدت على احترامها الشديد لأحمد فلوكس، وقالت إنه لم يسئ لها ولم يفعل ما يجرحها، ولكنهما بعد شهور زواج لم يشعران بالراحة سويا، مما جعلهما يقرران الانفصال.
الفنانة المصرية قالت إن مواجهة الإعلام بخبر الانفصال شغلها هي وأحمد لفترة وكان سبب توترها، ولكنهما قررا في النهاية أن يعلنان الخبر، ولا يضعا أي أمور أخرى في الاعتبار.
هنا أشارت أيضا إلى أن قضية الزواج والطلاق لا تهم أحد سوى الفنان نفسه لأنها قضية شخصية بحته، ولا تتعلق بعمل فني يقدمه.
هنا أكدت أن هناك علاقة ود وصداقة بينها وبين أحمد فلوكس، واستدلت على ذلك بتصويرهما مسلسل «بدل الحدوتة 3»، بعد الانفصال، وكذلك تشجيعها له وحضور العرض الخاص لفيلم «الممر برفقته»، رغم وقوع الطلاق.
الفنانة المصرية ردت في تصريحات صحفية حول تفكيرها للزواج مرة أخرى وقالت: «كفاية كده أوي».
وقد ترددت بعض الأنباء عن وقوع خلاف بين هنا وأحمد بسبب أولادهما أدى إلى الطلاق، ولكن رفضت هنا أن تذكر أسباب الطلاق، واكتفت بجملة: «كله قسمة ونصيب».
شائعات طلاق هنا وأحمد ترددت خلال الأسابيع الماضية، وخاصة بعد أن ألغى كل منهما متابعته للآخر على مواقع التواصل، وبعد حذف فلوكس صوره مع هنا، ولكن كان الجمهور في انتظار تأكيد الطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة: لهذا اخفيت طلاقي من أحمد فلوكس.. وكفاية كده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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