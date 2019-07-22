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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفلت الفنانة المصرية مها أحمد بعيد ميلادها، مساء السبت 20 يوليو، مع زوجها الفنان مجدي كامل وابنيهما أحمد وعادل.
الفنانة المصرية استعرضت الهدايا التي تلقتها من ابنيها، من خلال صورتين نشرتهما على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
مها أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “أول واحلى واغلى هديتين جولى فعيد ميلادى الساعه الاستاذ احمد مجدى والسلسله الاستاذ عادل مجدى”.
كما تلقت مها تهنئة خاصة من زوجها الفنان مجدي كامل، حيث كتب، على حسابه على “انستجرام”: “النهارده عيد ميلاد مها زوجتي العزيزه# كل سنه وانتي طيبه وبخير وصحه وسلامه وعقبال مليون سنه”.
وأضاف: “انتي السند والضهراللي بتسند عليه لولاكي ماكنت انا # ربنا يديم عليكي الصحه والستر وراحه البال#ويخليكي لينا انا واحمد عادل# الحمد لله # يارب توفيقك”.
ومها أحمد تجسد حاليا شخصية “كهرمانة” في مسرحيتها الجديدة “خمسة حارة باكوس” التي تقدمها على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.
ومسرحية “خمسة حارة باكوس” من بطولة مها أحمد، ومدحت تيخة، وعلاء زينهم، وهانى حسن الأسمر، وسحر عبد الحميد ويورا محمد وأحمد سعد ميشو، وهي من تأليف إسلام رفعت، وإخراج محمد علام.
كانت هذه تفاصيل خبر مها أحمد تستعرض هدايا ابنيها في عيد ميلادها.. وتتلقى تهنئة خاصة من زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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