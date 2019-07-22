منة فضالي تستفز جمهورها بالشيشة والمايوه في أحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور حديثة من عطلتها والتي تقضيها بإحدى القرى الساحلية.

وظهرت مكنة فضالي في الصور بالمايوه وإلى جانبها شيشة وعلقت على الصور قائلة: “سوف يستفزك الناس حتى يخرجوا جانبك القبيح”، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي انتقدت جرأتها خلال الفترة الأخيرة.

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من ناحية أخرى تستعد منة فضالي لتصوير دورها في الفيلم الجديد “ماكو”، مطلع شهر أغسطس، والفيلم من بطولة قصي خولي، والنجم التركي مراد يلدريم، وناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.

كما بدأت في تصوير مشاهدها في أحداث الجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، والذي يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين.

مسلسل “قيد عائلي”، الجزء الأول حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة dmc، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.