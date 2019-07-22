أول حفل لمحمود العسيلي بعد فيديو الأزمة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

افتتح كلا من رجل الأعمال هاني وإيهاب إلياس شاطيء ” ايروس EROS ” بالساحل الشمالى، وأحيا الحفل الفنان المصري محمود العسيلى والفنانة الاستعراضية انستازيا، والحفل من تنظيم “موستيك” مصطفى أبو دشيش.

ويعد هذا الحفل هو الأول لمحمود العسيلي بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرا على إثر انتشار مقطع فيديو له وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة، وهو ما عرضه لموجة هجوم عنيفة.

وحضر العسيلي الحفل بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد، وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي أشعلت أجواء المكان، ومنها “فوقي”، و”خاينة”، و”يا ناس، و”طبلة”، و”بعدتي ومبعدتيش”، و”أنا مش مضمون”، و”حتة تانية”، و”حلم بعيد”، و”تقدر”، و”تررم” واختتم بأغنية “أنا إبن مصر” التي قدمها مرتين بناء علي إلحاح و رغبات الجمهور وسط حضور كبير من الشباب بالساحل.

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وكان محمود العسيلي قد أثار غضب جمهوره بشدة بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

فعندما طلب أحد المعجبين من العسيلي التصوير معه، رد عليه الفنان بقوله: “هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها”.

واعتذر العسيلي عما بدر منه، قائلا: ““أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا اسف مرة تانية”

وأضاف: “النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل الكلام دة مش باين في الفيديو. اعتذار”.