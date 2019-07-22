الكندية شارلوت كاردان تُحيي حفلها في مهرجان الحمامات

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت النجمة الكندية الشهيرة شارلوت كاردان حفلها ضمن فعاليات الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي. وذلك على المسرح في الهواء الطلق وبحضورٍ كامل العدد للعرض الذي نفذت تذاكره منذ اليوم الثاني للمهرجان. Advertisements وأشعلت الأجواء تفاعلاً بأعمالها وهي المغنية والمؤلفة والملحنة التي خاطبت الجمهور ببساطة وعفوية عن قصص عاشتها وأحداث أثرت في مسيرتها، وقدمت أشهر أغانيها كـ"main girl" و"Dirty dirty" وBig boy" وأغاني جديدة وأخرى لم تكن مبرمجة في الحفل. علماً أنها عادت إلى المسرح تقديراً للتصفيق الطويل، لتضيف أغنتين، وعبّرت عن سعادتها بلقائها مع الجمهور، وقالت: "مع نسيم البحر ، نحن في الجنة ..."



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