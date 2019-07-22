شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد عساف يكشف ل"الخليج 365" مفاجآته بمهرجان جرش قبل حفله ب 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد عساف نجم برنامج أراب أيدول، إن مشاركته هذا العام فى مهرجان جرش للثقافة والفنون تعد الثانية له، وهذا أمر أسعده للغاية، نظراً لأهمية هذا المهرجان التاريخية والفنية، هذا بالإضافة إلى اعتزازه بالجمهور الأردنى، وأهمية جمهوره جرش بالنسبة له.

ووجه عساف الشكر لإدارة المهرجان على ثقتهم فيه ودعوته للمشاركة فى فعاليات مهرجان جرش للمرة الثانية، مؤكدا أنه يحضر لحفله بالمهرجان، المقرر إحياؤه مساء الخميس المقبل 25 يوليو مفاجآت عدة، حيث سيقدم العديد من أغانى التراث الفلسطينى والأردنى.

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يذكر أن الدورة ال34 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، هذا العام شارك فيها العديد من نجوم الأغنية بمصر والوطن العربى منهم الكينج محمد منير، والنجمين اللبنانيين وائل كفورى ونانسى عجرم، والنجم التونسى لطفى بوشناق، والنجم الأردنى عمر العبداللات، والأردنية زين عوض، وغيرهم.