شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى أمسية غنائية على المسرح الرومانى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمسية من زمن الفن الجميل يحييها النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على المسرح الرومانى بالإسكندرية وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 23 يوليو .
يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد ، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى ويا جريد النخل العالى الى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى أشتهر بأدائها .
أعلن صالح سعادته للمشاركات الدائمة فى انشطة دار الأوبرا المصرية معتبرها بيته الذى يرغب دائماً فى التواجد بين جماهيره المتذوقة للفنون الراقية .
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