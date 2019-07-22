شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وزينة يصوران "كل سنة وانت طيب" فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجمان تامر حسنى وزينة مشاهدهما من فيلم "كل سنة وانت طيب" علي مدار اليوم الأحد فى المعادى ويشاركهما فى المشاهد الفنان محمد سلام ، حيث يتبقى على الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل 4 أيام فقط ويودع فريق العمل نهائياً تمهيداً لطرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل.

ويعمل صناع الفيلم على التصوير والمونتاج فى نفس الوقت لتجهيز الفيلم للعرض فى موسم عيد الأضحى الذى يتبقى عليه 20 يوما فقط، اضافة إلى الانتهاء من تصوير الأفيش الدعائى والاستعداد لطرح البرومو الرسمى مطلع الاسبوع المقبل لبدء عمليات الدعاية للفيلم.

"كل سنة وانت طيب" اسم مؤقت للفيلم مقرر تغييره خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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