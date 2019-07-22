شكرا لقرائتكم خبر عن راندا حافظ تطرح البرومو الأول لـ"ياليلى روح" من ألبوم "أكتر واحدة مبسوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة راندا حافظ البرومو الأول لأغنية بعنوان "ياليلى روح" وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الفنان أحمد صلاح حسنى، ومن توزيع أحمد إبراهيم، والأغنية ضمن ألبومها الجديد بعنوان "أكتر واحدة مبسوطة".

ومن المقرر طرح ألبوم راندا حافظ "أكتر واحدة مبسوطة" يوم الثلاثاء 23 يوليو، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم‫.

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