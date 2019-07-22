ليالي الصيفية| علي ربيع على الشاطئ.. وكارولين عزمي بإطلالة صفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:​

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء موسم دراما رمضان وعيد الفطر.

داليدا خليل

شاركت الفنانة داليدا خليل اللبنانية، جمهورها بصورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها في القرنة السودة بلبنان، وعلقت: "صباحكم خير أحبابي من فوق أرز الرب".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة أمام برج إيفيل بالعاصمة الفرنسية باريس.

ناردين فرج

حرصت الفنانة والإعلامية ناردين فرج على قضاء إجازتها الصيفية في دولة البرتغال، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وظهرت بدراجتها.

هند عبدالحليم

ونشرت الفنانة هند عبدالحليم، صور لها من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام".

علي ربيع

نشر الفنان علي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر فيها على الشاطئ مرتديًا قميص رياضي.

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سيف عريبي

نشر المنتج والفنان سيف عريبي، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية في العاصمة الإيطالية روما.

شذا

وشاركت الفنانة شذا جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الجونة.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، وظهرت بفستان أصفر وسط المياه.

آية العاصي

نشرت الفنانة آية العاصي، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة نالت إعجاب محبيها.

فاطمة الناصر

ونشرت الفنانة فاطمة الناصر، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، في مدينة قمرت التونسية.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا، صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، مع ابنة اختها في لبنان.