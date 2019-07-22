محمد رمضان وزوجته أمام برج إيفيل (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشر الفنان محمد رمضان، صورة جمعته بزوجته عبر حسابه على "انستجرام"، أثناء رحلته في فرنسا. وظهر رمضان وزوجته في الصورة، أمام برج إيفيل بفرنسا. وطرح رمضان مؤخرًا كليب أغنية "إنساي"، والذي جمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، واقتربت الأغنية من 20 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".​

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