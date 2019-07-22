خسرنا الدوري.. عزيز الشافعي يعلق على تعادل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان عزيز الشافعي، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة علق بها على تعادل الزمالك مع الجونة في الدوري العام المصري.

كتب الشافعي: "خسرنا الدوري.. لكن كسبنا جايزة أسوأ تغيير في تاريخ الدوري العام".

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدف لكل منهما، ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولون العرب للتويج بالدوري.​