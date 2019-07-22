إدوارد رفقة زوجته وابنته وإليسا بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم عبر مواقع التواصل لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم أبرز 10 لقطات للنجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة جالسة في أحد الكافيهات.

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، بإطلالة كاجوال تقف وسط الأشجار، وقد نالت الصورة إعجاب الجمهور.

إدوارد

نشر الفنان إدوارد صورة جديدة، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة زوجته وابنته.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة تقف أمام برج إيفيل بالعاصمة الفرنسية باريس.

ندى موسي

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نشرت الفنانة ندى موسي صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وبتقنية الأبيض والأسود.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، على طريقة "سيلفي".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، على طريقة "سيلفي".

يارا

نشرت المطربة يارا صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تحمل طفلاً صغيرًا.

أليسا

نشرت المطربة إليسا صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا، نال إعجاب جمهورها. ​