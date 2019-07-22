بالشعر.. هكذا علق صلاح عبدالله على تعادل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة علق بها على تعادل الزمالك مع الجونة في الدوري العام المصري.

كتب عبد الله: "إيه؟! خير؟! مالِك؟! مِش عاجبني يا كورة حالِك.. بعد صدمة منتخبنا.. إتصدمت من الزمالكِ".

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدف وحيد لكل منهما، ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولون العرب للتويج بالدوري.​