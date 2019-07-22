بالشعر.. هكذا علق صلاح عبدالله على تعادل الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة علق بها على تعادل الزمالك مع الجونة في الدوري العام المصري.
كتب عبد الله: "إيه؟! خير؟! مالِك؟! مِش عاجبني يا كورة حالِك.. بعد صدمة منتخبنا.. إتصدمت من الزمالكِ".
وتعادل الزمالك مع الجونة بهدف وحيد لكل منهما، ويحتاج الأهلي للفوز على المقاولون العرب للتويج بالدوري.
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