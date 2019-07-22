كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة جديدة مع جمهوره

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطرب محمود العسيلي وهو يدفع أحد المعجبين من على المسرح بعد أن صعد ليلتقط معه صورة تذكارية.

طلب العسيلي من الشخص النزول من على المسرح قائلا: «أنت هتضربني». يذكر أن العسيلي أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة بعد فيديو «الواسطة».