بالفيديو: هنادي الكندري تكذّب زوجها وتحرجه بإصرارها على سرد الحقيقة

وضعت هنادي الكندري زوجها المخرج محمد الحداد في موقف محرج، وذلك عندما أصرت على تكذيب تصريحاته والاعتراف بالحقيقة بعد سؤال مفاجئ من الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه “توأم روحي”.

وكان محمد الحداد يكشف عن تفاصيل وقوعه في حب زوجته النجمة هنادي الكندري التي تكللت بزواجهما عام 2014، حيث قال إنها كانت تتبعه لكي تلفت انتباهه وأنه لم يحاول أن يحرجها أو يرفض اهتمامها به لأنه كان متأكداً من مشاعرها تجاهه.

وعندما سأله نيشان عما إذا كان قد تعرض لموقف مماثل من قبل، وقامت امرأة أخرى بمحاولة إيقاعه في حبها، نفى المخرج محمد حداد الأمر كلياً، لتتدخل زوجته وتوضح الحقيقة مما جعله يشعر بالحرج.

وقالت هنادي الكندري: “بلى.. ما عليه.. بس ما حد جاب راسه غيري.. وشايفة مسدجات وغيره بس ماضي أنا ما يهمني”، ليعلق الزوج: “وين شفتي؟”، لترد هي ساخرة: “محمد؟ اتفقنا نكون صريحين”.

وفي مقطع آخر، اعترفت هنادي الكندري أنها لا تستطيع الحياة بدون زوجها، وقالت إنها تغار عليه كثيراً وتعتبره حبها الأول والأخير، مؤكدة ان أولادها الثلاثة من زوجها السابق ينادونه “بابا”، بينما تناديها ابنته من زواجه السابق “ماما”، حيث قالت إنها لم تفترق عنه أبداً طوال فترة زواجهما سوى شهر واحد فقط منذ أسابيع لانشغاله بتصوير مسلسل في الإمارات.

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