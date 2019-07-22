زواج محمد عبده يرفع أسهم أغاني أبو نورة

من جديد عادت الوسوم الغريبة وغير المفهومة إلى صدارة الترند السعودي دون محتوى هادف أو فكرة أو رسالة سوى الإلهاء وإشغال الناس بالشائعات. زواج محمد عبده كان الوسم الذي تصدر الترند السعودي بالرغم من عدم صحة الخبر إلا أن المغردين اختاروا التعليق على الخبر المكذوب بطريقتهم الخاصة. وكان وسم زواج محمد عبده فرصة لإعادة مشاركة مقاطع من أعمال أبو نورة حيث اختار كل مغرد مقطعًا يُعبر عن رد فعله إزاء هذا الوسم الغريب. وبين الحين والآخر تصعد مثل هذه الوسوم إلى الترند بسبب غرابتها وعدم تصديق الناس لها حيث يتم التغريد بصور أو مقاطع فيديو تحاكي رد الفعل لكن دون أن يدري المغردون أنهم يساعدون في رفعها لتطفو على السطح وتححب هاشتاقات أخرى ربما تكون ذات معنى.

والمعروف أن محمد عبده واحد من أشهر الفنانين في العالم العربي والمملكة وهو من مواليد 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب في منطقة جازان. يُعتبر من الفنانين العرب الذين عاصروا الجيل القديم والحديث، معروف بلقب فنان العرب ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية. شارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال إفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس. يُجمع العديد من المتابعين للوسط الفني أن محمد عبده مع طلال مداح كانا من أهم الفنانين الذين ساهموا بنشر الأغنية الخليجية في جميع أنحاء العالم العربي فهما الذين ساهما بتطوير الأغنية السعودية بجانب الأمير الشاعر خالد الفيصل والأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن.