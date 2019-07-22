أحيا الفنان ماجد المهندس والفنانة داليا مبارك، حفلا غنائيا أقيم في صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. ولقي المهندس استقبالا حافلا أثناء إحيائه حفله الغنائي في مدينة جدة، حيث لم يتوقف الجمهور عن النداء باسمه الذي قدم مجموعة من أجمل أغانيه، حيث افتتح ماجد المهندس الحفل بأغنيته الشهيرة «فهموه أني أحبه»، وردد الجمهور المحتشد في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية الأغنية مع ماجد المهندس، وسط صيحات أظهرت مدى الحب الذي يحظى به في جدة.

فيما أشعلت الفنانة داليا مبارك حفل موسم جدة كذلك بمجموعة من أفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، ومن أبرزها «هام السحب»، و«أنا درب المضيع»، و«خذني»، و«أهل مكة»، و«أنا اللي وينك أنا موجود». Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: داليا مبارك وماجد المهندس يشعلان حفلاً غنائيًا فى جدة.. وهكذا تفاعل الجمهور ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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