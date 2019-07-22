بعد طرح عمرو دياب أغنية بحبه.. الجمهور:" بترمي حبوب مهدئات في أغانيك"

آثارت أغنية بحبه من الألبوم الجديد "أنا غير" للنجم الكبير عمرو دياب، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب طرحها منذ ساعات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك"، مشيدين بالإداء الموسيقي واللحن وكلمات الأغنية .

وأغنية بحبه من ألبوم " انا غير"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

مواقع التواصل للهضبة: أغانيك فيها مهدئات

وقال أحمد مصطفي، أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، : "عمرو دياب هو المقسوم الذي لا يمكن ان تمل منه ابدا

لانه ينتقل بمنتهي السهوله والدلع بطبقات صوته في كل مقامات الاغنيه من ايام ضحكت لحد أغنية بحبه من ألبوم " انا غير " الجديد .

وعلق إبراهيم، في منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، علي أغنية الفنان الكبير عمرو دياب، قائلًا:" انا بحب عمرو دياب مش بس عشان صوته حلو وعبقريته فى الاداء، بحبه عشان " حبوب المهدئات " اللى بيرميها وسط أغانيه، عباره

عن كلمات كدا كأنها بتيجى على الوجع فبتهديك وتريحك وكأنه بيقولك " ريلاكس اهدى انا فاهمك وحاسس فيك . "

أغنية "بحبه" تنتمي إلى إيقاع المقسوم الشرقي الذي أصبح قاسمًا مشتركًا في كل ألبومات عمرو دياب على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وهو إيقاع مصري الطابع ينقسم الى قسمين كل منهما يتكون من وحدتين إيقاعيتين، ولعب "دياب" دورًا كبيرًا في تطوير هذا الإيقاع طوال مشواره الفني مع اختلاف أسماء الموزعين الموسيقيين الذين تعاون معهم .

عمرو دياب يغني بحبه لدينا الشربيني

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، يُغني خلاله الفنان عمرو دياب أغنية بحبه، لدينا الشربيني، وذلك خلال إحياءه حفل زفاف .

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