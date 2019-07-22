فيديو.. راندا حافظ تطرح البرومو الأول لألبوم "أكتر واحدة مبسوطة"

طرحت المطربة راندا حافظ البرومو الأول من ألبومها الجديد لأغنية بعنوان "ياليلي روح" وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الفنان أحمد صلاح حسني ومن توزيع أحمد ابراهيم.
ومن المقرر طرح ألبوم راندا حافظ "أكتر واحدة مبسوطة" الثلاثاء القادم، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراءوالملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، نور عبدالله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبدالواحد، محمد النادى، مدين.
كما تتعاون راندا مع أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبدالمنعم، وأحمد
يذكر أن أغنية "نور الشمس" والتى طرحتها راندا الشهر الماضي تصدرت ترتيب الأغاني فى عدد من الإذاعات التركية، وقدم راديو "مولا" التركي الشهير حلقة خاصة عنها، وتحدث مقدم البرنامج فى الحلقة عن أغنيتها السابقة "جوايا كتير" والتي تم غنائها بأكثر من لغة منها التركية والإسبانية والروسية، كما تم طرحها فى العديد من الألبومات العالمية.
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