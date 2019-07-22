فيديو.. بعد نجاح "أنا اتعودت" هايدي موسى لأول مرة على مسرح الأوبرا

تشارك الفنانة الشابة هايدي موسى لأول مرة فى حفلات دار الأوبرا المصرية، خلال شهر أكتوبر القادم، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها "أنا اتعودت"، في أول

تعاون بينها وبين شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق

Advertisements

عبد الجابر، ميكس أحمد جودة، ومن انتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

يذكر أن هايدي موسى، بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".