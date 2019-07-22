إيناس الليثي: "جمالك" خطوة مميزة في مشواري التلفزيوني

أكدت الإعلامية إيناس الليثي سعادتها بالانضمام إلى برنامج "جمالك" مؤخرًا، و الذي يذاع علي شاشة قناة المحور الفضائية .

وقالت في تصريح خاص لـ "الوفد": أعتبر

هذه الخطوة مهمة و مميزة في مشواري التلفزيوني، لأنه برنامج له جمهوره الخاص الذي يهتم بعالم المرآة والجمال والموضة، وأتمني أن أكون عند حسن ظن المشاهدين دائما .

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يذكر أن المذيعة إيناس الليثي شاركت مؤخرا في تقديم برنامج " وشوشة " الفني مع الإعلامي أحمد الهواري علي شاشة تلفزيون النهار .