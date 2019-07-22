خبيرة التجميل أمل إبراهيم تستعد لتقديم برنامج "جمالك مع أمل"

تستعد خبيرة التجميل الإماراتية أمل إبراهيم، والتي تمتلك خبرة في فن المكياج لأن تقدم حلقات تدريبية احترافية بالتعاون مع أهم شركات الإنتاج الإعلامي والتلفزيوني، لتقديم برنامج يحمل اسم "جمالك مع أمل". وكانت قد عملت الميك آب ارتست أمل إبراهيم، على فكرة حلقات أسبوعية تقدم على التلفزيون، وتنشر خاصة بأهم مواقع الموضة والجمال، لتكون ذات طابع تعليمي مهم ومميز في مجال فن المكياج والجمال. فكرة حلقات أسبوعية تقدم على التلفزيون، وتنشر خاصة بأهم مواقع الموضة والجمال، لتكون ذات طابع تعليمي مهم ومميز في مجال فن المكياج والجمال. وقالت أمل في تصريحات لها اليوم، إنها بصدد Advertisements تقديم البرنامج قبل نهاية عام 2019 لتكون من أوائل المتخصصات في فن المكياج واللاتي يدخلن مجال الإعلام لما يمتلكهن من خبرة عملية مميزة . تقديم البرنامج قبل نهاية عام 2019 لتكون من أوائل المتخصصات في فن المكياج واللاتي يدخلن مجال الإعلام لما يمتلكهن من خبرة عملية مميزة . يذكر أن أمل إبراهيم من الأسماء الشابة المميزة حيث دخلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من أربعة أعوام وتمتلك قاعدة جماهيرية ومتابعين كثر من المهتمين بما تقدمه.

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