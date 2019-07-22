كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص لـ الخليج 365 الفني.. محمد عبد الحافظ ينضم لفريق عمل "حواديت الشانزلزيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم "الخليج 365 الفني" أن الفنان محمد عبد الحافظ، انضم لطاقم عمل "حواديت الشانزلزيه" والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

"حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مي سليم ، داليا مصطفى ، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات وشكل الحياة الاجتماعية في هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارع مصر وشعبها.