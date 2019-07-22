شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تغنى لأول مرة على مسرح الأوبرا أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الذى حققته أغنية "أنا اتعودت" للمطربة الشابة هايدى موسى تم اختيارها لأول مرة للمشاركة فى حفلات دار الأوبرا المصرية، خلال شهر أكتوبر المقبل. أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة. هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضى ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".

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