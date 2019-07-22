"يا حمارة يا سليلة البهايم".. تفاصيل خناقة عبير صبرى وإحدى متابعيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مشادة حادة بين الفنانة عبير صبرى وواحدة من متابعيها على "إنستجرام" بعدما علقت الأخيرة على صورة للفنانة وهي تأكل التوت فى لندن قائلة: "شفايف حمار دي مش شفايف بني آدمين" لترد عليها عبير صبرى قائلة: "بس ياحمارة.. يا حيوانة يا سليلة البهايم ياللي عاملة أكونت فيك علشان تشتمي اللي غيرانة منها يا معوقة ياغيورة يامسكينة".
كانت الفنانة عبير صبرى انتهت من تصوير مشاهدها فى أولى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" والتى تحمل اسم "براد شاى" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، حيث صورت دورها خلال 4 أيام وسافرت عبير إلى العاصمة الانجليزية لندن بصحبة زوجها المحامى أيمن البياع.
ويشارك فى بطولة حكاية "براد شاى" هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومى فخرى ويتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.
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