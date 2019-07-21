ردا على المنتقدين.. أبطال "جيم أوف ثرونز": نهاية المسلسل متميزة

دافع أبطال "جيم أوف ثرونز" خلال مهرجان "كوميك كون" في سان دييجو، عن مؤلفي سيناريو المسلسل الجماهيري الناجح عالمياً، إثر الانتقادات التي وجهها مئات الآلاف من متابعيه لنهايته.

وقبل ظهورهم في هذا المؤتمر، طلب منظمو الحدث المخصص للثقافة الشعبية وأعمال الأبطال الخارقين، من الجمهور إشعار الممثلين بأنهم "موضع ترحيب".

ورغم الاستقبال الحماسي بمجمله، علت صيحات استهجان عندما وصف الممثل نيكولاي كوستر والداو، صاحب دور "جايمي لانيستر"، موت شخصيته بين ذراعي شقيقته بأنه حدث "ممتاز"، وقال: "كان الأمر منطقياً بنظري"، قبل أن تتم مقاطعة كلامه.

وأضاف: "هذا المسلسل جمع أناساً كثيرين ممن تابعوا العمل وأحبوه، لذا بطبيعة الحال ستكون النهاية مثيرة للغضب، مهما حملت من أحداث".

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وبعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الـ8 من المسلسل عبر قناة "إتش بي أو" الأمريكية، في مايو/أيار، والتي سجلت رقماً قياسياً في عدد المشاهدين بلغ 19.3 مليون، ندّد كثير من محبي العمل بالطريقة التي انتهت إليها القصة.

وأُطلِقت عريضة عبر الإنترنت للمطالبة بإعادة الموسم الأخير "مع ممثلين أكفاء"، إذ جمعت 1.6 مليون توقيع.

وقال الممثل كونليث هيل، الذي يؤدي دور "فاريس"، ممازحاً إنه ليس غاضباً من "إطلاق العريضة"، وعزا الانتقادات الأخيرة إلى "حملة كراهية عبر الإعلام".

أما أيساك همبستيد رايت، صاحب شخصية "بران ستارك"، الذي أغضب توليه العرش مشاهدين كثيرين، فرأى أن النهاية الملتبسة للمسلسل نقطة قوة.

وأكد: "من أذكى الأمور في هذه النهاية هو أنها لا تختم القصة بطريقة شديدة الوضوح، إنها تترك مجالاً للتحليلات".