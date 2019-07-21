شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يبدأ تصوير المشاهد الأولى من "بلا دليل".. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم خالد سليم تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "بلا دليل" غداً الإثنين فى الديكور الخاص به، حيث انطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضى بدونه والسبب أنه كان متواجداً خارج مصر الأيام الماضية.

وتواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة.

يذكر أن مسلسل "بلا دليل" من بطولة خالد سليم ودرة، وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.