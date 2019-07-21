شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 6 بوسترات جديدة لأبطال "الفيل الأزرق 2" قبل طرحه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الصفحة الرسمية لفيلم "الفيل الأزرق" بوسترات جديدة لأبطال العمل وذلك قبل 3 أيام من طرح الفيلم فى دور العرض يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو، حيث تصدر كل بطل بوستر بمفردة وهم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وتارا عماد.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت الأسبوع الماضى البوستر الرسمى للفيلم والذى تصدره كل الأبطال ضمن عمليات الدعاية التى أطلقتها الشركة للعمل، والتى بدأت ببوستر مقلوب لكل بطل وبعدها تم طرح البرومو الرسمى الذى حقق نجاحاً كبيراً وحصد أكثر من 15 مليون مشاهدة على موقع فيس بوك.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".