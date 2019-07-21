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تعرف على فيلم افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار فيلم "فى عينيا" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي ليكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، والتى ستقام فى الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل فى المدينة السويدية.

 

 

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اختيار فيلم الافتتاح يأتى ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية ضيف شرف الدورة، البرنامج الذى تم الإعلان عنه قبل أيام، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التى تلقى الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها، وستكون البداية بعرض "في عينيا" مساء الرابع من أكتوبر عقب حفل الافتتاح في تمام التاسعة مساء، هذا ويُعرض الفيلم فى قاعتى سينما "بانورا" في الوقت نفسه للسماح لأكبر عدد من الجمهور بالاستمتاع بالفيلم.

 

 

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من جانبه قال المخرج محمد قبلاوي مؤسس ورئيس مهرجان مالمو: "يُمثل الفيلم صورة مثالية للسينما التونسية المعاصرة، بموضوعه الشيق الصالح للتواصل مع المشاهدين فى كل مكان بالعالم، وتنفيذه الحداثى الذى يُلقى الضوء على سينما مواكبة للعصر يحتفى بها مهرجان مالمو هذا العام".

 

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من جانبه تحدث المخرج نجيب بلقاضى مؤكدًا سعادته باستضافة مهرجان مالمو لعرض الفيلم الأول في المنطقة الإسكندنافية فقال: "متشوق للقاء جمهور مالمو، المدينة متعددة الثقافات والتى تحتضن عددًا كبيرًا من المهاجرين ذوي الأصول العربية مثل لطفى، الشخصية الرئيسية في الفيلم اختيار الفيلم لافتتاح المهرجان أمر يسعدني خاصة وهو يأتى فى إطار الاحتفاء بالسينما التونسية المعاصرة التى أنتمي لها".

 

"فى عينيا" إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبي وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.

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