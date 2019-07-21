شكرا لقرائتكم خبر عن "ولدي" و"بين بحرين" و"مسك" تشارك في مهرجان تازة الدولى لسينما التنوع بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم المصري بين بحرين للمخرج أنس طلبة، والإماراتي مسك للمخرج حميد السويدي، والتونسي ولدي للمخرج محمد بن عطية، في الدورة الثانية لـمهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، والذي يقام خلال الفترة من 22 حتى 27 يوليو.

وتهدف الدورة الثانية من المهرجان إلى نشر الثقافة السينمائية بين سكان إقليم تازة عبر عرض مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة من مختلف بلدان المعمور وتنظيم ورشات تكوينية ولقاءات ثقافية ومعارض مختلفة وغير ذلك من الفقرات، كما تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الطبيعية والتاريخية للمنطقة والتسويق لها عبر تنظيم زيارات ميدانية وجولات سياحية لفائدة ضيوف المهرجان من المغاربة والأجانب.

فيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة حصل على جائزتين من مهرجان بروكلين السينمائي؛ وفي عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فاز بجائزتين، وهو من تأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.

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فيلم مسك هو للمخرج حميد السويدي وفاز بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان العين السينمائي، وشهد عرضه العالمي الأول في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب، ويشارك في بطولته محمد أحمد وسهيل الجنيبي وضاغن جمعة ومناهل العوضي.

أما فيلم ولدي للمخرج محمد بن عطية، فكان عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي، ونافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائي حيث فاز الممثل التونسي محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضاً على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي.