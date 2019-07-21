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صور.. الأردنى يحيى صويص يشعل واحدة من حفلات جرش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب الأردنى يحيى صويص حفلاً غنائيًا مميزًا وسط الجمهور الأردنى ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى.

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وقدم "صويص"، خلال الحفل الذى أستمر على مدار ساعة ونصف بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، عددا كبير من أغنياته التى اشتهر بها بمختلف مدن المملكة الأردنية، منها  "صندوق العروس"،  وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع باقى الأغنيات: منها أغنيته التى تقول "علمته الصراحة وطلع كذاب، علمته الوفى شو غدر بي، حتى بغربتي ما دق لي باب، فكرت ما أحب لأنه الحب عذاب".

 

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واستمر الحفل وقدم صويص العديد من أغانيه الأخرى منها، "ردى شعراتك"، "بدك تيجي حارتنا"، "وين ع رام الله ولفي يا مسافر وين ع رام الله"، "يا بيرقنا العالي عبدالله الثاني يا بيرقنا العالي"، "ع العين موليتين واثنعش موليه"، "انا كل ما نويت افارق"، "حبك يدق بالرأس"، "الله يا جمالك"، "هلا هلا بيك يا هلا"، "والأردن عالي ردوا علي القول ملكنا غالي".

 

وقال صويص قبل تكريمه من مدير مهرجان جرش أيمن سماوي بدرع المهرجان: إن هذا هو جرش العظيم وشكر أيمن سماوى على هذا الفرح.

 

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