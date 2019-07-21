هاني شاكر: نسعى لاكتشاف الأصوات الواعدة في كافة المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اليوم الأحد، حرصه على اكتشاف الأصوات الواعدة في كافة المحافظات، من أجل تقديم فن راقي يليق بقيمة ومكانة مصر.

وقال شاكر، عقب افتتاحه مقر نقابة الموسيقيين بمدينة الزقازيق بحضور محافظ الشرقية مصطفى غراب، إنه كلف مسئولي النقابة بالمحافظات باكتشاف ورعاية المواهب الفنية، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الرعاية الاجتماعية للموسيقيين وأسرهم بالمحافظات المختلفة.

وأضاف أن الفن الراقي يمثل القوى الناعمة لمصر، والتي يمكن من خلالها المساهمة في بناء الوطن وتقدمه واستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية على سبيل المثال قدمت قامات فنية لا تزال محفورة في ذاكرة الأمة منها عبد الحليم حافظ ومرسى جميل عزيز وغيرهم من الفنانين والأدباء والشعراء.

شارك الفنان هاني شاكر في افتتاح فرع النقابة بالزقازيق عدد من الموسيقيين وأسرهم على رأسهم الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة العامة وعدد من أعضاء مجلس النقابة.​