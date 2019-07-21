بدأت بشائعة وانتهت بحذف صور مشتركة.. حكاية أحمد فلوكس وهنا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - لقاهرة - (الخليج 365)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنانة هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد أسابيع من التكتم الشديد على الخبر، وذلك بعد إلغاء متابعة كلا منهما الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حذفهما أغلب الصور التي جمعتهما سويًا.

السطور التالية ترصد أبرز المراحل التي مر بها الثنائي، بدءًا من انطلاق الشائعات حول علاقتهما وإنكارهما، مرورًا بإعلان ارتباطهما وصولاً للنهاية:

في منتصف عام 2018، بدأت علاقة هنا شيحة بأحمد فلوكس، وانطلقت الشرارة الأولى لقصة حبهما في كواليس الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، بعدما قدما معًا قصة "حكاية رحمة" ضمن أحداث المسلسل.

بعد الانتهاء من التصوير، طالتهما العديد من الشائعات، إلا أن فلوكس حرص حينها على النفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على قناة "اليوم"، مؤكدًا أن صورهما معًا ليست سوى دعاية للعمل، وأن ما يتردد عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا "عبث"، قائلًا: "هذا مستوى متدني في نوعية الأخبار التي تعرض في المواقع، والدي قالي صارحني يا ابني أنت اتجوزت فعلا ولا لأ".

وأضاف "فلوكس"، أنه سيقاضي الصحفي الذي نشر خبر زواجه، موضحًا أنه حال زواجه سيعلن ذلك أمام الجميع لأن الزواج إشهار.

مكالمة فلوكس



لم يمر كثير من الوقت، حتى تواصل "الخليج 365" مع الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد "هنا"، للوقوف على صحة الأمر خصوصًا أن ابنته كانت تنشر بين الحين والآخر صورًا تجمعها بـ"فلوكس"، حتى بعد انتشار تلك الشائعات.

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وقال "شيحة" إن فلوكس تقدم لخطبة ابنته بشكل رسمي، ولكن لم يتم حسم الأمر، وأنها طلبت فترة قبل الموافقة على الارتباط لكي تدبر أمورها"، مضيفًا: "لم يحدث أي شيء رسمي من عقد قران أو غيره، وما زال الأمر في مرحلة الترتيبات فقط، ولا بد من التأني في الأمر لأن هنا لديها طفلين".

وفي أكتوبر من العام ذاته، أعلن الثنائي زفافهما في حفل عائلي بسيط، وسافرا لقضاء شهر العسل في دبي، وحرصا على مشاركة جمهورهما صورًا من تلك الفترة.

بعد 6 أشهر من الزواج انتشرت عدة أخبار عن انفصال الثنائي، وهو الأمر الذى نفاه كلاهما بطريقته الخاصة، من خلال نشر صور تجمعهما أو بالظهور سويًا في العديد من المناسبات.

وتداولت بعض المواقع أخبارًا بأن المشاكل تتصاعد بين الثنائي، وهو الأمر الذي دفع "هنا" لترك بيت الزوجية والعودة إلى منزل والدها بمدينة الشيخ زايد، وفي الوقت ذاته، ألغيا كلا منهما الآخر على حساباتهما بموقع "إنستجرام"، بخلاف ما فعله "فلوكس" بحذف صوره مع زوجته بالكامل من حسابه، ليبدأ التكهن بأن الأمور بينهما لا تسير على نحو جيد.

من جانبها، تدخلت الفنانة بشرى لحسم الجدل في أمر انفصالهما، ونشرت هنا عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" صورة تجمعها بهنا شيحة وأحمد فلوكس، داخل منزلهما لترد على شائعات انفصالهما.

وكتبت بشرى، في تعليقها على الصورة: "هنا وأحمد بخير والحمد لله بس هنا عيانة وعندها دور برد جامد وحساسية شديدة... وأنا سعيدة إن الخبر طلع فشنك".

جدير بالذكر أن الظهور الأخير الذي جمع أحمد فلوكس بزوجته هنا شيحة كان في برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير.​