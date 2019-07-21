تفاصيل مشاركة بيومي فؤاد في فيلم رأس السنة "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - لقاهرة - (الخليج 365)

يشارك الفنان بيومي فؤاد في فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمي، والمتوقع عرضه بدور العرض السينمائي في رأس السنة الميلادية المقبلة.

قال فؤاد، في بيان صحفي، إنه يجسد شخصية تدعى " فنانس" في الفيلم المرتقب، وهي شخصية عالم مشهور لديه معمل اختبارات يصنع به عدة تجارب تسفر في النهاية عن تحويل نجوم العمل إلى أقزام بصورة مبالغ فيها، كما في فكرة "عقلة الأصبع"، وذلك في إطار كوميدي.

يُذكر أن فيلم "ديدو" من بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.​