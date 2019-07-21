صفاء جلال تنشر صورًا لابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة صفاء جلال، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، صورًا لابنتها سلمى، وهي ترسم. علقت صفاء على الصور: "بنتي الجميلة المجنونة سلمى، ربنا يحفظك بحبك". وظهرت سلمى في الصور بالحجاب تلهو مع طفلين. شاركت سلمى في مسلسل "سابع جار"، بدور "سهر"، فتاة في المرحلة الثانوية.​

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