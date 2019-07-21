صورة| هند صبري تشارك في مبادرة تنظيف الشواطئ في تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها على "إنستجرام"، صورة مع عدد من الشباب، أثناء تواجدها قرب أحد الشواطئ، في رحلة إعادة تدوير المستهلكات، حفاظًا على البيئة من الاحتباس الحراري.
كتبت هند: "نفس القضية: البيئة وإعادة التدوير، المرة هذه في تونس ومبادرة لتنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية و الزجاجية".
وكانت هند صبري بعثت برسالة سابقًا إلى المهتمين بالشأن البيئي ومكافحة التلوث بأشكاله، قائلةً: "لكل من يهمه شأن البيئة والتلوث وإعادة التدوير، ونحن كثيرون، اكتشفت هذه المبادرة المصرية الجميلة التي أسسها شباب من الإسكندرية، وتعاملت معهم وسأظل".
وأضافت: "الموضوع سهل وسيجعل بصمتك على هذا الكوكب أكثر إيجابية، خاصة ونحن نرى بأعيننا نتائج الاحتباس الحراري الواضحة مثل الشمس".
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