صورة| هند صبري تشارك في مبادرة تنظيف الشواطئ في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها على "إنستجرام"، صورة مع عدد من الشباب، أثناء تواجدها قرب أحد الشواطئ، في رحلة إعادة تدوير المستهلكات، حفاظًا على البيئة من الاحتباس ‏الحراري.‏

كتبت هند: "نفس القضية: البيئة وإعادة التدوير، المرة هذه في تونس ومبادرة لتنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية و الزجاجية".

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وكانت هند صبري بعثت برسالة سابقًا إلى المهتمين بالشأن البيئي ومكافحة التلوث بأشكاله، قائلةً: "لكل من ‏يهمه شأن البيئة والتلوث وإعادة التدوير، ونحن كثيرون، اكتشفت هذه المبادرة المصرية الجميلة التي أسسها شباب من الإسكندرية، ‏وتعاملت معهم وسأظل".‏

وأضافت: "الموضوع سهل وسيجعل بصمتك على هذا الكوكب أكثر إيجابية، خاصة ونحن نرى بأعيننا نتائج الاحتباس ‏الحراري الواضحة مثل الشمس". ​