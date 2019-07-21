شاهد.. سامح حسين يكشف موعد عرض "المتفائل"

كشف الفنان سامح حسين موعد طرح مسرحيته المقبلة بعنوان "المتفائل"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءًيوم الجمعة الموافق 27 يوليو الجاري على المسرح القومى بالعتبه، بأسعار تذاكر 30 جنيهاُ، 50 جنيهاً، 70 جنيهاً، 100 جنيهاً.
يذكر أن مسرحية "المتفائل" بطولة كل من سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، طارق راغب، أحمد سمير، نانسى نبيل، أمجد إيهاب، عبده بكري، و إخراج إسلام إمام.
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