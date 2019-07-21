غدًا.. "أيامنا الحلوة" يفتتح المهرجان الصيفي بالأسكندرية

يفتتح فريق "أيامنا الحلوة"، بقيادة المايسترو محمد عثمان، غدًا الموافق الأثنين 22 يوليو، أولي أيام فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء علي المسرح الروماني بالاسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن الحفل باقة من أروع أغاني زمن الفن الجميل التي اشتهرت بها الفرقة، منها "اتفضل قهوة، بتناديني تاني ليه، العقلاء، ولا عمرك وحشتني، لولاكي، مش نظرةوابتسامة".
جدير بالذكر أن مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور سوف تضم برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا يشمل 25 حفلا على 3 مسارح مختلفة، وهي الرومانى، سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وأوبرا دمنهور، وتتضمن عروضاً لمجموعة من النجوم والفرق المصرية والعربية الشهيرة.
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