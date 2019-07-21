لطيفة تحتفل بفوز الجزائر بالأمم الأفريقية

استهلت المطربة لطيفة حفلها فى مهرجان قرطاج الـ 55 بالغناء للفريق الوطنى الجزائرى بعد فوزة بكأس الأمم الأفريقية، خلال حفلها الذى أقيم مساء الجمعة، فى نفس ليلة فوز الجزائر بكأس الأمم الأفريقية، وكان حفلها فى قرطاج، أكثر من مجرد عرض فى الدورة 55، بل هو لقاء تكسر به «لطيفة العرفاوى» غيابها عن المهرجان لمدة تسع سنوات.
صاحبت لطيفة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو «محمد الأسود»، قدمت «لطيفة» الكثيرمن أغانيها الجديدة وأغانى التسعينات التى عادت لتتصدر نسب المشاهدة هذا العام، لكن بعد «دخلتها» وقبل أن تقترح ما أعدته من أغان.
منها «بحة بحة» بمصاحبة «رشدى بالقاسمى» كما غنت «لطيفة» بمشاركة الجمهور «لما يجيبو سيرتك» وهى واحدة من أجمل أغانيها التى صدرت سنة 1994 من كلمات «عبدالوهاب محمد» وتلحين «خالد الأمير»، و«حبك هادى»، و«بحبفى غرامك»، و«كرهتك»، و«بالعربى»، و«ما تروحشى بعيد» و«ميقودة» و«ناره» وغيرها من الأغانى التى شاركها الجمهور فى أدائها وظل الحفل وغنت لوالدتها «أمى» وقالت بتأثر إنها للمرة الأولى فى حياتها تواجه كرسياً شاغراً فى المسرح الرومانى بقرطاج هو كرسى والدتها التى غنت لها بمنتهى الإحساس.
ولتونس شدت «لطيفة» بـ «أهيم بتونس الخضراء» ودعت الفنان «أحمد الرباعى» ليؤدى معها الأغنية وهى التى تدعمه بقوة وعبرت أكثر من مرة عن إعجابها بصوته، وقالت إنها تعرفت إلى صوته عندما شاهدته يغنى «أهيم بتونس الخضراء» فى مدينة الثقافة مع الفرقة الوطنية للموسيقى.
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