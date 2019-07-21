‏The Lion King.. يراهن على إيرادات 2019

حقق فيلم «The Lion King» نجاحًا كبيرًا بعرضه عالمياً، ومستمر فى قنص الإيرادات بعرضه يوم الأربعاء الماضى فى قاعات العرض المصرية.

الفيلم الجديد الذى يعاد إنتاجه بعد مرور 24 عاماً على إصدار النسخة الأولى منه، يعرض بشكل جديد على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التى طرح بها الفيلم عام 1994، يعتمد على جذب كل أطياف المشاهدين من مختلف الأعمار، كونه أحد أبرز أفلام الرسوم المتحركة على مر الثلاثة عقود السابقة.

الفيلم بدأ عرضه فى مصر يوم الأربعاء

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الماضى، باحتفالية قوية أقامتها سينما آيماكس واستمرت لـ 3 أيام بعرض إفريقى راقص تزامنت مع فعاليات كأس الأمم الأفريقية، ونظمت السينما عرضًا راقصًا بحركات وأزياء تحمل طابعًا أفريقياً متماشية مع روح السافانا الأفريقية التى يستعرضها الفيلم، كما خصصت آيماكس ستوديو تصوير لتشجيع الجمهور على التقاط صور تذكارية مع شخصيات الفيلم المحببة لديهم.

كما أقيم للفيلم عرض خاص فى لندن شهد حضور كل من دوق ودوقة مقاطعة (ساسكس) البريطانية الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، وذلك بحضور بيونسيه أحد أبطال الفيلم وزوجها

جى زى، إضافة إلى صناع الفيلم.

ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغير الذى يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقى للشجاعة والمسئولية.

ويقوم بالأداء الصوتى لشخصيات الفيلم النجوم الحاصلون على جائزة جولدن جلوب دونالد جروفر فى دور سيمبا، والمرشحان لجائزة الأوسكار جيمس إيرل فى دور موفاسا وشيوتيل إيجيوفور فى دور سكار، المطربة الشهيرة المُرشحة لجائزة جولدن جلوب 3 مرات بيونسيه فى دور نالا، النجم المرشح لجائزة البرايم تايم مرتين بيلى إيشنر فى دور تيمون، والنجم المرشح لجائزة البرايم تايم سيث روجن فى دور بومبا، والإعلامى الحاصل على جائزة البرايم تايم 12 مرة جون أوليفر فى دور زازو، الفيلم قصة الحاصلة على الأوسكار بريندا تشابمان، ومن إخراج جون فافرو.