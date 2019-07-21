مرت هذا الأسبوع الذكرى الـ 22 لرحيل المطرب الشاب عماد عبدالحليم الذى كان يتمتع بصوت جميل وحساس للغاية، حيث تبنى موهبته العندليب الراحل عبدالحليم حافظ فى منتصف السبعينيات وأصبح اسمه الفنىعماد عبدالحليم.
بدأ مشواره الحقيقى عام 1977 بأغنية «ألوان» التى حققت نجاحاً كبيراً، وواصل التألق فى أغنيات «قالولى كنت فين» و«عجيب الحب جداً» و«غدار»و«مهما خدتنى المدن»، و«حظى معاكى يا دنيا كدة» و«الضباب».
وقام ببطولة مجموعة قليلة من الأفلام، منها «كرامتى» و«حياتى عذاب» و«الإخوة الغرباء».
كما قام ببطولة مسلسلين، الأول عن قصة حياة عبدالحليم حافظ، والثانى «الضباب»، ورحل وهو فى ريعان الشباب يوم 20 يوليو 1997.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 عاماً على رحيل عماد عبدالحليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.