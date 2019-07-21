22 عاماً على رحيل عماد عبدالحليم

مرت هذا الأسبوع الذكرى الـ 22 لرحيل المطرب الشاب عماد عبدالحليم الذى كان يتمتع بصوت جميل وحساس للغاية، حيث تبنى موهبته العندليب الراحل عبدالحليم حافظ فى منتصف السبعينيات وأصبح اسمه الفنى عماد عبدالحليم. عماد عبدالحليم. بدأ مشواره الحقيقى عام 1977 بأغنية «ألوان» التى حققت نجاحاً كبيراً، وواصل التألق فى أغنيات «قالولى كنت فين» و«عجيب الحب جداً» و«غدار» و«مهما خدتنى المدن»، و«حظى معاكى يا دنيا كدة» و«الضباب». و«مهما خدتنى المدن»، و«حظى معاكى يا دنيا كدة» و«الضباب». وقام ببطولة مجموعة قليلة من الأفلام، منها «كرامتى» و«حياتى عذاب» و«الإخوة الغرباء». كما قام ببطولة مسلسلين، الأول عن قصة حياة عبدالحليم حافظ، والثانى «الضباب»، ورحل وهو فى ريعان الشباب يوم 20 يوليو 1997.

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