شاهد.. فرح يوسف برفقة والدتها

نشرت الفنانة فرح يوسف صورة برفقة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "ماما الغالية". بوك"، وعلقت قائلة: "ماما الغالية". يذكر أن الفنانة فرح يوسف طرحت سابقاً أغنية بعنوان "بليز"، و هي من كلمات بندر بلحمر، و ألحان أحمد سامي، و توزيع جورج يعقوب. Advertisements

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